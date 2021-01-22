北市高中國文科教師認為，今年學測國文選擇題是近5年最難，鑑別度很高，有指考化的趨勢，而非中間偏易的設定，耐心答題很重要，因為文言文比較多。

中山女高教師李明慈表示，今年閱讀理解層次更分明且細緻，是回歸國文學科的一次考題；成功高中教師李仁展表示，今年作家光譜比往年更大，前輩作家如朱光潛、余光中、尉天驄、簡政珍，中生代如紀大偉、徐國能、陳隽弘，到近年台北文學獎得主游以德、客籍作家葉國居、旅美作家嚴歌苓、國外的紀伯倫等。另外今年文言比例提高到55％，但傳統國學考題減少，以孟子四書箋解的比較考閱讀理解，經部與子部取材較少。

建國高中教師周杏芬表示，今年現代文學的小說、散文、新詩比往年多，第41題洪蘭〈哈啦與抓蝨的語言．序〉談建構背景知識的重要性，呼應108課綱精神。

相同主題的對讀依然重要，例如24、25題農業經濟，26、27題朱光潛與王夫之談「僧推月下門」。

中正高中教師張青松指出整合課內外素材的趨勢，如20、21題結合古文〈諫逐客書〉、〈虯髯客傳〉與管理學；圖表判斷回歸國文學科本質，如15、16題推論女詞人作品數，和去年以麻醉風險的醫學知識圖表取向不同。

過去2年發生學測國文頂標和前標都是13級分，今年還會發生嗎？李明慈表示，這份考題出得很好，很有誘答性，難就難在這裡。但是學測第二天還有國文寫作，國選和國寫各占50分，兩者合起來才能評估今年學測國文整體難度。

(旺報 )