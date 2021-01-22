33歲荷蘭籍港星阮兒是荷蘭籍中越混血兒，因此精通廣東話、英語及荷蘭語，過去她是女團「Lacee Lacey」的一員，卻在公司倒閉後暫退演藝圈，人生陷入瓶頸，直到2014年才重新回到大家面前，近日她也首度在節目上談到那段人生低潮期。

阮兒在節目《星光路上》透露，她這2、3年來轉變很大，還因為壓力太大反覆長「皮蛇（帶狀皰疹）」，在1年內發病10幾次，有段時間免疫力比較弱，還一度長到臉部，差點就毀容，這讓她陷入低潮，不只是情緒，連工作都受到嚴重影響，最後只能靠著打針和藥物，加上2年的時間休養才漸漸恢復健康。

當時阮兒甚至無法化妝，覺得自己不好看，她也感謝男友衛志豪始終陪伴在她身邊，不斷對她說：「妳好美呀！」才能讓她慢慢重拾自信，「我覺得我不美、沒有自信的時候，他都會在旁邊鼓勵我，所以好感激他。」

阮兒與衛志豪交往四年，2人因拍戲結緣，感情十分穩定，也有共識要結婚，衛志豪曾透露希望在未來一、兩年結婚，2人的相處就像是「火星撞地球」都不會無聊，就算吵架也能很快和好，儘管他們的興趣不同，但是性格很像，「日日都有新鮮感。」

(中時新聞網)