姚采辰經常在instagram及facebook分享美圖，她的追蹤人數2個社群加起來已經超過200萬，近日也利用難得的好天氣前往農場親近可愛動物，只是在餵「鹿」的時候，讓她感受到小鹿熱情在「覬覦她及衝撞她」，讓粉絲全歪樓。

姚采辰趁著20日好天氣前往度假農場，雖有陽光露臉，為了保暖她戴了一頂紅色毛帽，內搭一件低胸連身短裙踩著半筒馬靴前往農場餵鹿，而姚采辰選擇餵食的小鹿似乎不受控制，讓她招架不住，在社群寫下「你們不要一直覬覦我的草喔！還一直吃我鞋帶，還想衝撞我，真的是太可愛了啦！」這一嬌喊讓紛絲歪樓留言「投胎當鹿或許也是不錯的選擇」。

姚采辰畢業於實踐大學，有著天使臉孔和魔鬼身材，曾因一張出家人也忍不住偷看她的照片在PTT爆紅，現在社群總共有200萬人追蹤，時常公開美照的她，回顧2020年照片時，一張全裸洗溫泉照片，僅木桶遮住好身材，讓超兇長輩霸氣側漏，目前她除了是網紅及模特兒外，近期當起闆娘，創辦自己的服飾品牌，而姚采辰就是現成行走穿衣機。

對於姚采辰絲粉也好奇她有沒有男朋友，她曾公開徵男友的條件「個性比較重要，希望他孝順、負責任、溫柔且脾氣好一點，外型陽光、高挑一點。」但網友看到餵鹿只想著留言「可以麻煩請那可愛小鹿旁邊點嗎？」、「辰辰小鹿亂撞，我們看的也小鹿亂撞呀！」、「很正吧!妳不覺得冷嗎?」、「這衣服讓身材表露無遺」、「笑起來很可愛」、「你一直引誘牠吃不到，牠生氣了」、「不要這樣，我都無法專心看鹿」、「為什麼這麼正」、「我也很覬覦妳」。

(中時新聞網)