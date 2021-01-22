過去一年由於新冠肺炎疫情肆虐，對全球經濟造成衝擊；雖然疫情仍存在不確定性，但市場普遍認為金牛年將迎來景氣復甦。富達投信投資部主管張翠玲將2021年的投資主軸及展望總結為「3R」。Reopening—從經濟封鎖到經濟重啟，Reflation—從通縮重返溫和通膨，Readjustment—政策重新調整。

2020年受新冠疫情影響，許多地方經濟活動暫停，各行業都受到不同衝擊，但在疫苗發展順利，部分地區經濟重啟等利多加持下，全球經濟持續在復甦軌道上前進；其中中國大陸已帶頭進入經濟復甦中升段（mid-cycle），大多數國家也緊跟在後，處於經濟復甦週期初升段(early-cycle)，慢慢走出疫情影響。

張翠玲指出，如果疫苗接種全球普及，跨境限制解禁，有望帶動全球各地經濟活動重啟（Reopening）。民眾在疫情期間支出大幅減少，有些民眾在面對不穩定時期也傾向於保守開銷，儲蓄明顯上升，當中包括2020年美國民眾的超額儲蓄達到近1兆美元，韓國民眾的儲蓄自2020年年初約30兆韓圜上揚到年底近70兆韓圜。

張翠玲說：「在疫苗廣泛接種後，受超額儲蓄帶動，各地可能出現報復性消費，投資人可多留意亞洲和新興市場資產，創新科技等擁有實質獲利的成長型資產可望受惠。」

她認為，當全球經濟出現全面性復甦，加上各國政府祭出各種救市、紓困措施方案振興經濟，以及民眾的報復性消費，這可能會導致各地出現供不應求情況，驅動通膨上揚（Reflation）。

「當經濟活動全面重啟， 全面復甦噴出，市場對利率的預期可能會改變，」張翠玲說，2021年預估會出現不同的政策重新調整（Readjustment）。她指出，中國已率先收縮信貸政策，以穩槓桿和避免金融系統性風險；聯準會也面臨兩難—如何平衡兼顧利率政策、經濟成長的續航力，同時面對高負債壓力和需要管理市場預期，這或許會導致利率波動度增加。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱補充：「除了留意經濟和政策動向外，越來越多投資人關注環境、社會和公司治理（ESG）議題，我們相信在來年的投資相關題材上，永續投資仍會是主流，因為越來越多投資人期望投資可以反映他們的價值與信念。」

林紹凱表示，觀察全球共同基金成長趨勢，在投資人普遍認同ESG的概念之下，整體ESG基金在過去十二個月呈現淨流入，明顯優於非ESG基金。而ESG相關主動式基金的流入，高於被動式基金；相關股票型基金則是明顯高於債券型基金。

除了關注三大投資主軸帶來的機會外，富達投信提醒投資人不要忽略2021年的不確定性因素。疫苗接種仍在初段，其普及度和大規模接種效率仍是未知之數。另外，利率走勢、財政政策的不確定性及拜登的地緣政治政策，也值得投資人留意。投資策略方面，投資人可關注收益型資產和多重資產策略。

(時報資訊)