威盛(2388)參與由國教署科技中心北區輔導中心及宜蘭縣三星國中主辦，台師大科技系、宜蘭縣壯圍自造教育及科技中心協辦之「原住民文化AI人工智慧研習」，威盛盼透過緊密產官學的合作，持續推動AI科技教育，從基層教育扎根。

威盛Pixetto視覺感測器能一同參與這個原住民AI人工智慧的推動，威盛全球行銷副總Richard Brown表示，AI教育的推動是符合時代趨勢的需求，提早學習AI將使台灣學生更具競爭力，從原住民及偏鄉的推動更可以縮短城鄉的差距，站在科技業者的角色，將AI推動全面化，透過緊密產官學的合作，鼓勵更多學校及學生的參與，持續推動AI科技教育的提升，是威盛推動AI的精神與宗旨。

本次研習內容包括AI機器學習與影像辨識、影像模型建立與應用、原住民文化AI設計思考實作、原住民文化AI創作發表，涵蓋AI技術層面及原住民文化內涵。

行政院在「台灣AI行動計劃」中特別強調AI教育的重要性，教育部的原住民族教育政策「培養具原住民族文化內涵與族群認同為本體，並結合民族智慧與一般教育形塑社會競爭力之下一代」為主軸，而此次研習特色是以宜蘭縣原住民文化為基礎，部落文化為內涵，提供學生人工智慧AI的體驗，建構AI概念，並進行原住民文化的AI設計思考活動。

威盛Pixetto是一款視覺感測器，這項科技產品著重在其趣味性，豐富應用性以及架構上的彈性與多樣性，類似消費電子趣味小物的概念，可以吸引不同的消費者，威盛Pixetto可以延伸更多不同的創意應用上，除了教育市場的學習、創作者市場及開發商市場，甚至於家庭、人工智慧、機器學習等等應用。

(時報資訊)