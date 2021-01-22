搶寒假旅遊商機，遠雄海洋公園即日起，推出學生優惠，三人同行2,099元，還有全新推出的「海洋探索館」，星空感主題超夢幻高療癒，學生可揪團一起赴花蓮。

遠雄海洋公園即日起推出「三人學生瘋玩套票」優惠，只要13歲(含)以上之學生，即可在海洋公園網路商城購買2,099元三人學生瘋玩套票(現場需出示健保卡或學生證)，立馬省271元，另外加贈拍照紀念鑰匙圈兌換券。

海洋公園全新推出場館「海洋探索館」，以夜晚星空下的浩瀚海洋為整個場館主要意象，由鯨魚骨頭打造出入口，搭配二旁海波浪的燈光視覺及鯨魚低沉的歌聲效果開啟了海洋之旅;在海洋探索館內，可以透過投影互動的遊戲，更瞭解海洋動物的小秘密，另外，更可透過館內的海豚視窗，跟海豚們近距離互動。

遠雄海洋公園自2019年起，不斷升級園區內的軟、硬體設施，打造全齡化主題樂園; 包括全台首座虛實合一「探險島水族館」，結合海洋生物與互動科技、藝術創作、光影幻化的水族館。「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，以海洋保育為主題，呈現國內唯一同時融合Live演唱、特技動作、小丑互動、光影特效的沉浸式劇場演出;另外，引進漫威系列電影近年慣用的 3D Mocap系統，打造與迪士尼同級的Live stage虛擬角色劇院『美人魚動畫實境劇場』，讓生動活潑的海洋公園吉祥物與觀眾即時互動！以及全新動態兒童遊具「鯨魚大冒險」、「大章魚沙灘」等新設施。

(工商 )