台灣人口2020年正式負成長，國民黨智庫下午舉行《台灣人口負成長的挑戰及因應對策》座談會，台大社會系教授薛承泰單刀直入表示，要提高生育率，短期作法就是加碼第2胎以上相關補貼、另外就是提高育嬰津貼到8成薪。台大國發所副教授辛炳隆建議，除了提高到8成薪，也應思考育縮短育嬰津貼與育兒補貼的差距。

國民黨座談會由智庫永續組召集人陳宜民主持，有民代及學者專家多人出席。薛承泰表示，要提高生育率，經濟誘因只是一部分，經濟加碼頂多維持生育率不再往下掉，但不可能拉抬上來，能拉抬上來的就是觀念及生活型態，去年出生人口是16.5萬人，其中前10個月所生的是前年懷孕的，前年正好是總統大選，當時執政黨說台灣經濟從來沒那麼好過，換言之去年16.5萬的新生兒，是在經濟非常良好的情況下懷孕的，跟2010年狀況不一樣，當時是金融大海嘯又是虎年，當年是第一個生育人口數的新低，只有16萬6886人。所以短期要提高生率人口，真正要做的是加碼第2胎以上，或育嬰假6成薪可調到8成薪，這是短期做法，真的長期就是觀念跟生活型態。

他並說，為何馬政府時2010年可以把生育人口拉抬上來5年，當時金融大海嘯也沒什麼錢可以補助，當時的做法是先把「婚姻」拉上來，當時的虎年生育超越牛年2萬多人，「歷史上沒有虎年超過牛年」，馬政府做到了，而且不花錢，重點是有沒決心，有沒有看到問題。他說，馬總統當時出席企業尾牙，經常問企業有沒有鼓勵生育，有發揮一定做用。

他反問，現在的年輕人有薪無法存錢，房價掉下也買不起，加上領導人在社會風氣帶起來的，你會有家庭跟婚姻的觀點嗎？

台大國發所副教授辛炳隆則說，目前育嬰津貼設計，不符合在職場女性的需求，現在的設計是全職媽媽可領，非全職只能領保母津貼，兩者錢相差很非常大，除非政策是鼓勵父母暫離職場，否則差別補貼達不到效果；另外，縱使提高到育嬰津貼提高到8成薪，他相信申請者還是非常有限，原因是企業端會提醒申請者不利職涯發展等。

台灣高齡化政策暨產業發展協會執行長陳雪慧認為，現在長壽世代已經到來，呼籲行政院應該要設置「人口對策辦公室」，定期進行「超高齡會報」，各部會之重大建設都應該要有超高齡思維。陳雪慧強調，目前衛福部對於解決老化問題著重在長期照顧，反而忽略了健康長者的相關政策，現在台灣高齡化政策暨產業發展協會正在推動「壯世代」政策，希望以一個正面的態度看待60至70歲的長者，翻轉虛弱老人的印象。

國政基金會高級助理研究員盧宸緯則提醒，在未來10年內，教育體系有兩波人口變化產生的浪潮需要注意。以高教為例，在2028年及2031年，單年度的本地生源數，分別減少將近2萬5000人及3萬人，其所伴隨而來在學校經營、師生權益保障等問題，政府應超前部署。

(中時 )