交通部推動臺灣新車安全評等（T-NCAP）計畫，22日交通部長林佳龍到彰化鹿港的財團法人車輛研究測試中心，主持行人安全防護實驗室新建工程動土典禮。（車輛中心提供／吳敏菁彰化傳真）

交通部推動臺灣新車安全評等（T-NCAP）計畫，22日交通部長林佳龍到彰化鹿港的財團法人車輛研究測試中心，主持行人安全防護實驗室新建工程動土典禮，將新建1棟實驗室並建置12項測試技術，對於媒體問及部分限制「桃園限制令」強調；沒有人是局外人，在全民抗疫關鍵時刻，更需要力挺桃園。

對受疫情影響停辦台灣燈會，林佳龍表示，疫情會過去，燈籠將再擇適合時間、地點呈現，心血不會白費，目前施工停止，依合約支付，衝擊觀光部分，全民時間忍一忍，只要將疫情控制得好，觀光就會再復甦。

這次車輛研究測試中心辦理台灣新車安全平等計畫的測試場，邁向台灣交通安全里程碑，將在2022年完工，未來臺灣新車安全評等計畫的測試場地即將在此紮根，並朝向2023年辦理第一次安全評等的目標向前邁進。

交通部說明，為提供消費者新車安全資訊並促使業者提升車輛安全技術，行政院核定的「臺灣新車安全評等計畫」是參考Euro NCAP評價測試方法，包括建置補足主動安全評價項目檢測能量，以及建置被動安全評價項目檢測能量：前方正面撞擊、前方偏置碰撞、側方碰撞、側面柱撞、行人保護、座椅鞭甩、兒童保護裝置評價及車輛安全功能評價等8項，未來透過現行強制性之車輛型式安全審驗制度及自願性之新車安全評等制度，以提升國內車輛安全。

交通部指出，未來透過T-NCAP公告評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，引導業界開發更具安全性的車輛產品，帶動產業向上升級，有助於拓展汽車及零組件的外銷市場，增加我國在國際汽車市場的競爭力；進一步降低道路意外事故傷亡程度與機率，是臺灣車輛安全的一個重要里程碑。

(中時 )