大陸監管層緊盯金融科技對金融體系帶來的衝擊，新興的網路互助業態岌岌可危，近日百度、美團均宣布關停旗下互助業務，銀保監22日也談及此事稱，互助業務偏離這些企業主業，加上逆選擇風險不斷增加，成為關停的主因。

澎湃新聞報導，銀保監會首席風險官兼發言人肖遠企22日表示，市場關注百度與美團接連關停旗下互助業務，我們覺得美團互助偏離美團主業，以及逆選擇風險不斷增加是它關停的主要原因，下一步將對網路公司做網路互助進一步關注，瞭解它運行的方式，分析其風險情況，採取相應的措施。

銀保監會的官方態度讓不少觀點認為宣告網路互助行業的死刑。大陸網路互助最早起於2011年的「互保公社」（現名為抗癌公社），而在2018年螞蟻推出「相互寶」後，網路巨頭紛紛進入該行業。

不過銀保監在2020年9月撰文，螞蟻的相互寶與水滴互助等網絡互助平台屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視。隨後，百度的燈火互助也在經營未滿一年就在當年9月下線。美團互助則在2021年1月15日公告，在31日正式結束營運。

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