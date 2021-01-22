台中市西屯區發生一起女嬰猝死案，檢察官會同法醫和警方22日相驗，由於女嬰是否遭家暴，父母說法不一，雖然女嬰沒有外傷，但認為女嬰死因有疑慮，下周將進行解剖，社會局表示，根據檢警初步調查，現場沒有外力介入和兒虐情事，社會局將持續追蹤醫療評估及司法調查結果，釐清女嬰死因。

社會局表示，女嬰媽媽是社會局長期協助個案，去年出獄前發現懷孕，但拒絕到安置機構，在街頭流浪。

為了讓媽媽安心生產，社會局積極協助，不但支付旅館和租屋費用，還定期陪同產檢，支付醫藥費，另外申請多項經濟補助。此外，女嬰媽媽每個月固定領有1萬2358元補助。

社會局表示，女嬰有三次通報紀錄，原因都是媽媽疏於照顧，社工密集訪視，積極說服媽媽委託安置小孩，但媽媽態度反覆，經常聯繫不上。女嬰還有一個雙胞胎哥哥，媽媽在1月時同意社會局安置，目前受照顧情況良好。

社會局對於該案強調，積極介入協助，遺憾發生女嬰死亡的憾事，後續將協助釐清女嬰死因，協助喪葬事宜。

(中時 )