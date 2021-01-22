中捷通車利多助攻下，台中1字頭房價區再少兩區！台灣房屋集團趨勢中心統計台中各區房價，結果顯示，單價最高的為西屯27.4萬，南屯25.7萬，西區23.6萬，都有2~3%的年漲幅，而首購熱門的北屯區與北區，去年平均房價正式揮別1字頭，分別以20.5萬、20.3萬，連袂晉升2字頭俱樂部，使台中的2字頭行政區，從原先的3個增加為5個。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台中建設多元、投資興旺，水湳經貿園區的綠美圖、國際會展中心接連動工，中央公園也啟用，而北屯、北區、西屯、南屯等地，更受惠於中捷綠線利多，近兩年大舉吸引購屋族，買氣信心支撐價格上揚力道；而外圍區段也有三井outlet二期商城規劃，帶動海線商機，台中房市遂展現出不容小覷的向上潛能，有機會持續助長1字頭區段的房價朝2字頭挺進。

二字頭俱樂部中，以北屯在今年買賣移轉棟數表現最為亮眼，全年達8,162棟，也是台中各區中，人口增加最多的區域，平均房價年漲3.5%。

台灣房屋台中青海特許加盟店店東林于甄分析，北屯本來就是台中人口最多的行政區，且自然增加及社會增加長年維持正成長，因此剛性買盤厚實，交易量高居台中之首，在人氣與買氣加持下，上位2字頭只是時間早晚的問題；加上北屯近年有北屯機廠、單元十二、十四期、單元八及水湳經貿園區等大規模開發題材，又設有5座捷運站及2座火車站，軌道紅利豐厚，激勵房價往上攀升。

北區雖然人口稍減，年度交易量也減少421棟，但房價增幅達4.1%。林于甄指出，北區位居市中心，生活機能完善，房市基本面強勁，加上區段飽和供給稀少，使新案身價不凡，進而帶動中古屋房價；且近年官方力推危老政策，使北區的一中商圈、中國醫藥商圈成為危老重建的熱門區段，老屋價格也因改建遠景而提升，促使整體房價站上2字頭。

雖然北屯、北區漲到2字頭，但兩地供給以中小坪數居多，故總價水位依舊親民，其中兩區交界地帶的捷運文心中清站、文心崇德站周邊，商圈發展繁榮，屋齡約20-25年的中古大樓華廈，還有許多單價15-18萬的實惠選擇，讓民眾可低負擔進軍鬧區捷運宅。

(時報資訊)