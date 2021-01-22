立委集體貪汙案，蘇震清被控收取太流前董事長李恆隆2580萬賄款，雙方原本稱是「借貸關係」，但李後來認罪轉汙點證人。台北地院今（22日）開庭，李證稱，他借錢打好關係，當成「肉包子打狗」，沒打算拿回來，就是希望蘇幫忙，但蘇做的都是「花拳繡腿」，讓他無法接受。

李恆隆證稱，他會找立委一定是需要幫助，2012年間立委蔡煌瑯介紹他認識蘇震清，那時是蘇第一次幫忙SOGO案，他有點錢，蘇也知道SOGO案，「大家心照不宣」。

李恆隆說，蘇有資金需求，他給了2000萬元，名義上雖說是借，但心裡想的是「肉包子打狗」，不認為能拿回來，蘇意外在半年後說要還錢，告知自己被監聽，所以開了支票還給他，不過，另外給的共580萬元至今尚未歸還。

李恆隆說，認識蘇震清快10年，但見面不多次，給了錢也不會指揮蘇去做什麼事，沒有明確說要幫忙SOGO案，也沒有要求蘇去向經濟部施壓，但他覺得蘇做的事情都是「花拳繡腿」，只是不想說破，但他絕不是無緣無故給錢。

(中時 )