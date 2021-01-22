台中市政府觀旅局斥資1700萬元，延伸蝙蝠洞步道建設全長達880公尺的環狀生態路線，22日在步道登山口百蝠橋舉辦完工啟用典禮。（馮惠宜攝）

太平蝙蝠洞昔日曾是情侶約會聖地，台中市政府觀旅局斥資1700萬元，延伸蝙蝠洞步道建設全長達880公尺的環狀生態路線，自去年底完工後，已成為療癒熱搜步道，沿途新建的兩座麻繩編織而成的「仙氣繩橋」更是熱門拍照景點；觀旅局也特別在春節前夕舉辦啟用典禮，市長盧秀燕也邀請大家到此「走春」，吸收山林芬多精。

「太平蝙蝠洞延伸步道建置工程完工啟用典禮」22日在步道登山口百蝠橋舉辦，盧秀燕也親自到場，地方民代也一起見證，盧秀燕表示，太平區面積是台中市第二大區，山林環繞、農產資源豐富，坐擁絕美景點，為吸引更多遊客到太平、創造地方觀光經濟效益，市府持續完善延伸步道，更建置兩座麻繩編織橋，成為當地景觀亮點，適合全家、情侶同遊健行；她也感謝台中市議員張玉嬿和多位在地議員協助爭取，提供遊客如此舒適的步道。

適逢春節連假將至，盧秀燕推薦太平景點，她說，距離台中市區僅約半小時車程的太平區還有許多特色地點，喜歡親近自然的可以走訪坪林森林公園、太平苗圃，愛好藝文的朋友則可走訪屯區藝文中心，見證太平逾一甲子的歷史建築太平買菸場，再一路暢遊到東區的帝國製糖廠台中營業所，歡迎大家來走春。

觀旅局指出，台中市擁有全台灣最完善的登山網絡，此次不僅克服步道路徑遭受崩塌的潛在威脅，並以生態景觀方式設計步道，避免大範圍開挖過度擾動坡面，同時採用自然素材，新建粗木屑鋪面和原木棧道，減少對生態環境衝擊及具有緩衝效果，有效降低山友膝關節負擔。

(中時 )