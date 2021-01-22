新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲接受專訪時，談及自己預測疫情要到8月才會有所停歇，但從3月起台灣政治攻防就是「買不到英美疫苗」，柯甚至說，中國大陸他說他免費要送你，「台灣就陷入焦慮。」

柯文哲表示，因為開始在模擬打疫苗的順序，比方說全台北市要分40幾個打的地方，要怎麼動線什麼開始在規畫，雖然衛生局長黃世傑認為不見得每個人都要打，但自己認為不會，「應該每個人都很想打」，不過，萬一2300萬人都要打， 這種大規模打疫苗還是要事先規畫。

針對專訪時曾說疫苗到3月會變意識形態之爭，柯文哲說表示，他看以色列已經約20％以上總人口都已經打了，不過照這速度， 以色列會是全世界第一個脫離疫情的國家，所以，他也認為目前只有打疫苗才能夠解除這種疫情對政治、經濟社會的影響。

柯文哲強調，疫苗現在還是掌握在先進國家手中，所以等到3月，因為當其他國家開始打時， 「我們這邊就有壓力了。」

此外，針對部分縣市發布「禁桃令」，柯文哲表示，邏輯是這樣，人不可以去桃園，那下一題，「桃園的人能不能到你的地方？」這就是邏輯問題，所以這就是政治口水戰，所以有時候意識形態的戰爭，不要打到讓自己看起來很白痴的樣子。

(中時 )