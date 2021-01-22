新冠肺炎疫情延燒，疫苗被視為推動解封、終結疫情的希望。今日有媒體問及，若未來大陸免費釋出疫苗會不會用？入境者接種大陸疫苗給不給過關？中央流行疫情指揮中心表示，大陸疫苗不是要不要的問題，而是法規不允許，至於給不給過關，世界衛生組織近期又說，若要以疫苗當作自由旅行的證明恐怕不宜。

指揮官陳時中表示，大陸疫苗不是要不要的問題，是法規上不被允許，這當中牽涉很多因素，主要是還有製造廠製造流程的查核沒有查過，目前採購疫苗有一些阻礙，但我們沒有被block，還是有疫苗可以進來。

陳時中表示，未來不會說打大陸的就不給進，而是要看報告的結果。WHO近來有說，未來的免疫、疫苗證明，要當作自由旅行的證件，恐怕不宜。

醫療應變組副組長羅一鈞解釋，WHO之所以認為不宜當作自由旅行的證件，原因在於目前疫苗的效果不一致，且產生保護力不代表不會造成病毒傳播。疫苗之所以得到核可，主要的考量是可以降低發病比率、重症比率及死亡率，傳播不是主要考量之處。

羅一鈞表示，疫苗接種後，可以刺激人體白血球，進而產生免疫反應，可以讓人不發病，但不發病不代表不會造成傳染，疫苗不會去影響我們的鼻子有沒有病毒，手有沒有因接觸而帶有病毒。若要推動邊境解封，縮短檢疫時間，重要的是一個人有沒有帶有病毒。近期世界各國陸續出現變異株，疫苗的效果會不會下滑也是外界擔心的。

(中時 )