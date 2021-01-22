1名矯正署桃園監獄的受刑人，在專人戒護下前往部立桃園醫院採檢。（范揚光攝）

1名矯正署桃園監獄的受刑人，在專人戒護下前往部立桃園醫院採檢。（范揚光攝）

部立桃園醫院上周爆發院內群聚感染，目前為止已累積12例確診個案，導致民眾擔心、害怕，而院方也為調整院內人流量，縮減門診至內外科各一診，經過將近兩周，前往部桃的民眾日日漸少，記者22日於戶外篩檢室直擊矯正署桃園監獄的車輛，發現1名犯人正在進行篩檢，引發民眾熱議。

部桃目前已全院淨空，共移出了241人，院內僅剩下加護病房及安寧病房的患者，日前陸軍六軍團33化學兵群也到部桃協助轉院消毒，針對病患手部、行李及行經的出入口進行消毒作業，院內淨空後，於部桃來往的人更是少之又少。

記者22日下午直擊矯正署桃園監獄的車輛，載著一名犯人前來急診中心外的戶外篩檢室進行篩檢，根據民眾敘述，不只有下午的1台車輛，「早上也有來1、2台」，引發現場民眾討論，擔心監獄內也有疫情擴散的情形，而該車輛送犯人來篩檢後就隨即載著犯人走，來去速度頗快。

對此桃園監獄回應，因該犯人之前有在部桃住院過，一採已呈陰性，日前接到桃園市衛生局的通知，需要返回醫院進行二採，才會有民眾在醫院看到桃園監獄車輛的情形，呼籲民眾不必過於擔心。

(中時 )