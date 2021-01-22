富商翁茂鍾案牽涉數十名司法官，檢察官協會日前發表聲明建議法務部慎重評估各級檢察署全面退出榮觀等團體，法務部22日對此表示，已著手規劃檢察人員退出三會，建構更專業司法保護體系。

法務部表示，為使檢察長、主任檢察官、檢察官專注檢察核心業務，全力協助民眾解決訴訟紛爭及打擊犯罪、安定社會，法務部從2019年研修犯罪被害人保護法開始，部長蔡清祥就已責成保護司組成專責小組，著手規劃檢察人員退出三會，這次翁案事件更讓法務部決心加快步伐進行。

法務部指出，過去法務部所屬各地檢署除了負責檢察業務外，也辦理成年觀護及推動更生保護與被害人保護等工作，目的是藉由前端的偵查與後端的司法保護相結合，讓犯罪者改過更生及幫助被害人獲得完整保護，以落實司法為民。但是，檢察人員從事非專業的司法保護業務，能否充分發揮其成效，法務部專責小組慎重評估研議。

蔡清祥上任迄今，早已多次要求各檢察長要專注在檢察核心業務，這次報載翁茂鍾曾任榮譽觀護人而引起社會質疑，蔡清祥也立即指示專責小組加速規劃進程，讓檢察人員全面退出三會，改以協助專業司法保護人員加入，朝向建構更專業司法保護體系方向努力。

(中時 )