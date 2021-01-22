2011年，南鯤鯓代天府五府千歲指示抽國運籤，為國家一年運勢把脈，往往符應實際，獲得驗證。（劉秀芬攝）

新版籤詩已經開始使用。（劉秀芬攝）

《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書出版。（劉秀芬攝）

曾抽出「武則天坐天」國運籤的台南南鯤鯓代天府，建廟359 年來籤詩因修改抄寫或印刷校勘疏忽，造成文本差異，廟方委託中華民俗藝術基金會進行籤詩校勘計畫，出版《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書，內有譯語、典故、解詩籤，將供2萬多間分靈廟參考使用，新籤也印好擺出，香客看了都說十分雅緻。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，王爺總廟籤詩屬於甲子籤，共有60首，向來十分靈驗，為信眾解決不少疑惑，總能安撫人心。2011年，五府千歲指示抽國運籤，為國家一年運勢把脈，往往符應實際，獲得驗證，每年農曆初一抽國運籤時刻，廟埕人山人海。

國運籤準不準？侯賢遜說，準。2015年國運籤抽出「武則天坐天」癸卯籤，社會大眾解讀會選出女總統，當年有民眾認為國運籤內容會影響信徒投票，侯賢遜說，解籤是個人見解，但隔年就真的選出女總統。

2018年、2020年皆抽出「漢李廣父子陣亡」丙子籤，內文「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」，對照台灣社會環境動盪，政黨紛爭不斷。

中華民俗藝術基金會董事長林明德說，解析「漢李廣父子陣亡」籤，籤文內容不是很吉利，還有點凶險，如何化解，可以多祈求神明保佑，多積德才能否極泰來。此外，經過考據，李廣父子非同時於陣前死亡，因此新版籤詩也改成「漢李廣父子俱亡」。

林明德2018年接受廟方委託後，邀曾永義、李豐楙、王國良、徐福全、賴貴三、黃文博等專家學者，分別從宗教、民俗、易學、文學、文獻學等專門領域考究修訂。

林明德說，依據考據，最後以甲子籤詩最早的《觀音佛祖靈感籤詩》為底本，比對南鯤鯓代天府籤詩，同時參考不同版本的甲子籤，審訂籤詩文本、解曰、依附典故、處事箴言，審慎語譯籤詩，並附上宏觀的籤詩解。

籤詩的文本因傳抄、複刻、誤引史料、人名混淆，積累不少缺失，如形似、同音字，校訂了18則之多。為讓求籤信眾了解籤詩旨意，特別在新籤詩背後附上語譯，並整合考據校訂，22日推出《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰強調，今日發表推出的《南鯤鯓代天府籤詩解密》精確、經典的籤詩版新書，可作為王爺總廟的鎮廟之寶，更可作為2萬6000餘座分靈廟的參考。

林明德也表示，希望透過《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書發表，展現台灣宗教的軟實力，廟方同時計畫下半年舉辦台灣寺廟籤詩國際學術研討會，共同探討籤詩相關議題，使台灣宗教的特殊籤詩文化發揚光大。

(中時 )