疫情升溫，國立中山大學22日與衛生福利部屏東醫院簽訂合作協議，雙方宣示今起將攜手合作，未來透過中山大學後醫系的成立，培育偏鄉醫療人才，實踐無城鄉落差的「醫療正義」，照顧弱勢族群。

屏東縣政府民政局統計，2019年屏縣人口共82萬多人，高齡人口已達14萬人，佔總人口數之17％，已成為名符其實的「老人社會」。屏醫就醫病人的年齡結構，更以高齡者59％為最多，可見屏東地區高齡人口的就醫與照護需求。

屏東醫院是屏東縣規模最大的公立醫院，也是高屏地區唯一的傳染病應變醫院。中山大學校長鄭英耀強調，未來若遭遇大規模傳染病發生，中山大學可協助提供偏鄉第一線人力和最新醫學科研技術。

中山電機系團隊發明「自我注入鎖定雷達」，與紅外線熱感影像技術結合，打造出全世界第一套「非接觸式生理感測系統」，能即時量測心跳、呼吸及體溫，能協助醫院遠端監測病患生理情形，降低交互傳染風險。

屏東醫院院長周世華表示，無論是SARS期間、伊波拉病毒爆發、流感盛行或核災時，屏東醫院都是專責醫院。因應人口快速老化、少子化及長期照顧服務需求倍增，屏東醫院也已籌建並啟用高齡醫學大樓，提昇照顧老人品質。與中山大學締約後，可整合區域醫療資源，為國人醫療幸福努力。

(中時 )