人生有走鴻運的時候，就有走霉運的時候，如能提前預測、做好準備，即可逢凶化吉。命理師興道點名以下生肖近期運勢不好，1月底前易有小人破財等倒楣事發生，如果其中有你或你的家人，一定要做好準備。

▍1.生肖龍

屬龍人1月底正值「醜辰相破」、「劫財重重」運，易遭劫難，錢財留不住。過日子不要亂花錢，做好儲蓄以備不時之需。上班族收入不穩，小心因錯誤被罰錢。做生意者合夥事宜一定要三思，避免產生財務糾紛。

▍2.生肖馬

屬馬人1月底行「醜午相害」運，做事心不在焉，容易發生意外，建議保持以往的精明果斷，有望順利度過。收入下降，賺錢困難，要減少日常消耗，做好消費計劃。不要相信一夜暴富的神話，避免掉入詐騙陷阱。

▍3.生肖羊

屬羊人1月底行「丑未相衝」運，容易得罪人，與人溝通要注意說話的語氣和態度。生活中多有不順，例如：財運不穩、賺不到錢，可積極開發新的財源，轉變思路另闢蹊徑。工作上要謹慎，提防身邊的小人，不要給他人留下把柄。

▍4.生肖狗

屬狗人1月底正值「醜戌相刑」、「劫財重重」運，求財時機不成熟，需耐心等待，慎防是非之事，以免錢財損失嚴重。經商生意者容易被他人欺騙而失財，切記不可輕信他人。千萬不要做冒險的投資，小心背上債務。

▍5.生肖猴

屬猴人1月底有「印綬過旺」運，生活中多紛爭，人際關係差。求謀多阻力，踏實做事，投機行為不可取。求財不可貪心，貪心不足只會得不償失。工作上容易有驕傲自滿的情緒，小心退步。

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(中時新聞網)