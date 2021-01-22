台積電(2330)在昨天股價和市值同創歷史新高後，今收盤下跌3.57%，但仍守穩5日線，今天台積電股價回跌使權重占比由昨天的35.79%下修到34.812%，今天台積電下跌影響台股跌點達206點，換言之，扣除台積電的跌點，今天台股是小漲。台股加權指數今下跌134.74點，跌幅僅0.83%。

統一統信基金經理人楊雪幸表示，現在全球資金氾濫，美國新任總統拜登、準新任財政部長葉倫相繼宣示要積極擴大財政刺激政策，金融市場氛圍持續偏樂觀，加上台灣電子產品外銷訂單強勁成長，全球半導體供不應求，搭配電動車商機大爆發，有利半導體及相關電子零組件產業，半導體權值股與電子高價股出現比價效應，是大盤指數創高的主要貢獻者。

再兩週就是農曆年節，楊雪幸指出，資金寬鬆與台灣穩健的基本面支撐，對台股行情可正面看待，積極搶賺紅包行情，重點仍在電子股，由於需求強勁、缺貨以及年節消費效應，現階段在半導體龍頭股及IC設計等電子高價股的強勢帶領，加上內資持股信心足、追價意願高，就算回檔，幅度也有限。

不過，楊雪幸也提醒，短線台股確有過熱，重點觀察幾檔高價股例如台積電(2330)、聯發科(2454)等，是市場信心指標，若熄火表示投資人追價意願漸弱，宜冷靜觀望一下。若以中長線展望，半導體、5G智慧型手機、人工智慧物聯網(AIoT)、電動車相關零組件等趨勢產業仍是帶領台股的重心，分批買進、分散風險為較佳策略。

(時報資訊)