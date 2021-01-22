受美國公債殖利率小升影響，周五黃金價格走跌，惟在美元走軟，以及在投資人壓寶美國將推出更多激勵措施的憧憬帶動下，金價周線可望創下5周來最大漲幅。

目前現貨金跌0.47%，報每盎司1860.76美元，周四一度站上1,874.86美元，創下1月8日來新高。美國期金跌0.2%，報每盎司1,861.9美元。金價本周以來上漲約2.2%，有望創下截至去年12月18日當周以來的最大漲幅。

投資人預期新上任的拜登政府將擴大發債，為其龐大的財政支出計畫籌措資金，加上通膨預期帶動，周四美國較長期公債殖利率走高。債息升高，將提高持有非孳息資產黃金的機會成本。

因獲利了結賣壓湧現，周四紐約2月期金小跌60美分或0.1%，收在每盎司1865.9美元，美國將擴大激勵的預期與美元跌至逾一周低點，為金價下檔帶來支撐。

周五白銀期貨目前跌約1.08%，本周截至周四上漲4.6%。鉑金期貨目前跌約1%，本周截至周四漲4.9%。鈀金期貨目前跌0.38%，報2,366美元。

(時報資訊)