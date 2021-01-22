美股隔夜漲跌不一，那指和標普再創新高，亞洲主要股市周五收跌。美投資人觀望於下周的財報超級周上場。

周五香港恆生指數跌479.91點或-1.60%，為29447.85點，連兩日收黑，然仍守住29000點重要關卡。國企股(H股)跌212.00點或-1.78%，為11677.45點。半導體股、保險股、石油天然氣股表現最差，分別跌2.8%、2.6%、2.4%。

中海油跌5.56%，報7.8港元。中海油遭MSCI明晟全球市場指數和MSCI中國股票指數除名。

保險股下挫。中國太平跌5.0%，中國太保跌7.9%，中國人壽跌4.0%。

澳門六個多月後首次出現確診者，博弈股跌，銀河娛樂跌4.4%，澳博控股跌3.8%，金沙中國跌2.4%。

稻草熊娛樂漲3.78%，報7.4港元。藝人吳奇隆創辦，其妻劉詩詩持股11%的稻草熊，上周首掛牌上市，大漲84%；據港交所資訊，雪湖資本當日大買8849萬股，持股由6.98%增至20.33%，成交價值9.27億港元，一日淨賺1.35億港元。

(時報資訊)