央行今發布5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）去年12月新承做放款加權平均利率為1.291％，較去年11月的1.256％上升0.035個百分點，主要係因週轉金及資本支出貸款利率上升所致。若不含國庫借款，則109年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.316％，較去年11月的1.270％上升0.046個百分點。

去年12月5大銀行新承做購屋貸額為683.37億元，創105年1月以來新高，較前一個月增加103.83億元；而資本支出貸款餘金額為1236.91億元，創99年6月以來新高。

央行表示，市場對房市樂觀，因此去年12月的5大銀行購屋貸款餘額持續創波段高；央行去年12月8日實施的房市調控相關措施，可從下次公布的1月5大銀行新承做放款金額來觀察。目前銀行端看法，房市剛性和自助性需求仍強勁。

據統計，去年全年六都房屋移轉棟數年增約7.82%，其中新北為5.52%，台北市12.39%，台中市為11.94%，台南為-0.6%，高雄為2.74%，桃園為13.19%。

(時報資訊)