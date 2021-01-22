搶情人節飲品商機，臺虎精釀於農曆過年前超前部屬，推出9.99系列第九款新作「放閃格利亞 SANGRIA DE CERVEZA」，邀請「飲君子」與酒友們在這幸福洋溢的季節，藉著9.99％帶來的迷濛醉意，盡情享受熱戀般的濃情風味。

台虎精釀「放閃格利亞」以經典的西班牙國飲桑格利亞 （Sangria）為原型，釀出如紅寶石般耀眼的酒液。散發著由葡萄、蘋果、柳橙皮構成的迷人香氣，前段酸甜輕快、後段則迎來紅酒般獨特的微澀單寧感。些許冰塊飲用搭配，更能激發出沁涼的碳酸感，果香層次更顯豐富突出，細緻而熱情，彷彿在舌尖跳起一段閃瞎眾人的佛朗明哥雙人舞。臺虎「放閃格利亞 SANGRIA DE CERVEZA」即日起於全臺7-ELEVEN陸續上市，建議售價單罐99元。

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(工商 )