公館鄉中義社區15年來不停爭取經費，開發「姊妹泉」生態園區，目前開放落羽松景區供遊客參觀。（巫靜婷攝）

公館鄉中義社區也有落羽松祕境，歡迎民眾參觀。（巫靜婷攝）

公館鄉中義社區也有落羽松祕境，歡迎民眾參觀。（巫靜婷攝）

公館鄉中義社區15年來不停爭取經費，開發「姊妹泉」生態園區。（巫靜婷攝）

苗栗縣公館鄉也有落羽松祕境！公館鄉中義社區2006年起，陸續向苗栗農田水利會（現為農水署苗栗管理處）、水保局、縣府、鄉公所等單位爭取經費，開發「姊妹泉」周邊風景區，如今涼亭、泡腳池、落羽松景區等，都已開發完成，遊客可享受清幽的鄉村風光，未來還能體驗冷泉泡腳。

中義社區有2口地下水湧泉，兩泉差距僅50公尺，水流300公尺後又相匯至龍尾圳，地方將其命名為「姊妹泉」，鄉代會副主席湛炎慶表示，日據時代公館有「獻穀田」，種出的稻米要供應給日本天皇及神社使用，姊妹泉沒有工業及農業汙染，水質清澈成為獻穀田的灌溉水源，至今也灌溉下游約3、40公頃田地。

姊妹泉因長年不斷湧出泉水，水溫終年常溫為攝氏18度，適合動植物生長，社區相中該處腹地廣闊，盼開發生態園區，自2006年陸續爭取經費建設，盡量以不破壞生態的方式開發，獲周邊地主及地方人士、志工支持維護，規畫出落雨松景區、羅漢松景區、櫻花步道區、涼亭休息區等，適合半日遊。

目前落羽松景區開放民眾參觀，湛藍的天空倒映在落羽松池中，頗有異國風情，一旁生態池還有數十種原生動植物，遊客不禁讚嘆「太美了！」。湛炎慶表示，社區將持續爭取經費，目前泡腳池建設完畢，盼公廁、停車場建置完成，想必能成為新觀光亮點，呼籲遊客到此一遊，務必維護環境整潔、注意安全。

(中時 )