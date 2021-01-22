前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，2019年11月開心在臉書分享自己考上中山大學社會系研究所好消息，未料卻引發一連串風波，甚至被質疑靠著校方為他量身打造的「焦糖條款」，才得用高中畢業學歷加上臉書超過10萬粉絲的條件，跳級成為中山大學社會系研究所一般生。轉眼間時光匆匆，焦糖哥哥成為研究生已1年多，卻被網友爆料他自曝在學校被霸凌，消息傳出，引發PTT網友熱議。

日前女網友Mego Su在臉書分享至焦糖哥哥餐廳的用餐經驗，女網友稱焦糖哥哥沒什麼心機，在還沒搞清楚他們是誰的情況下，就開始大吐苦水，「說自己在中山社會所被霸凌，那些正規進來的學生程度也沒有很好憑什麼霸凌他。」

女網友還說，焦糖哥哥被教授要求閉嘴雖然覺得委屈，但為了畢業沒辦法，還忍不住感嘆碩士生活跟教授當初講的根本不一樣，又貴又辛苦。

焦糖哥哥在學校被霸凌的消息傳出，引發PTT網友熱烈討論，不少網友就認為焦糖哥哥會有此下場不意外，「廢話，本來社會所就很不濟了，還多一個後門高職仔來亂」、「看他入學方式就知道不意外了，自知理虧吧。霸凌？笑死人」、「素質當然沒他好，高中跳級碩士又具備台灣價值，人才啊」、「一個害整個大學名聲臭掉的人，誰會給他好臉色啊」。

焦糖哥哥在學校被霸凌一事，引發PTT網友熱議。(翻攝PTT)

回顧焦糖哥哥2019年11月15號在臉書PO文，他當時開心地分享考上中山大學社會研究所的喜悅，不忘感謝系上教授對他的支持，「以17歲的我是考不上中山大學社會系及研究所，現在能透過甄試回到學校學習，我非常感謝萬毓澤教授的推薦，以及社會所的教授願意給我機會。」任誰也想不到焦糖哥哥首先遇到的難題不是程度跟不上，而是與同儕、教授相處問題。

(中時新聞網)