善心劉萬居夫婦，發心招待100多名師生吃香噴噴的火鍋，愛心加料，滋味特別讓人溫暖。（吳敏菁攝）

寒假開始了，善心劉萬居夫婦，發心招待100多名師生吃香噴噴的火鍋，愛心加料，滋味特別讓人溫暖，大餐的背後，劉萬居多年來默默的付出，提供清寒學子獎學金，讓人特別地感動。

劉萬居夫婦，年幼因家境貧困沒有機會上學、了解清寒學生可能要註冊或者是買文具之類沒有錢的辛苦，過去一直在金錢上、精神上默默地支持有需要的孩子們。

議員尤瑞春、和美鎮鎮民代表周君綾知道劉萬居夫婦每年持續都有此善舉，特地與其商量，建議可以在歲末年終辦個小活動，邀請孩子們吃火鍋，搭起友誼的交流，六扇門火鍋店在知曉了這個有意義的活動後，也響應協辦，用彭湃的好料暖暖他們的心，也暖暖他們的胃，希望新年大家都能順利平安。

劉萬居的女兒劉明芳說，去年一整年因疫情影響，企業景氣不好，相對社會環境也不好，父母在經濟允許的能力範圍內下拋磚引玉，今年繼續來頒發獎助金，希望讓參加的學生感受到這份心意，可以安心就學，讓家長安心過年，可以不煩惱註冊費問題。

83名受惠的學子連同老師100人吃得香噴噴的火鍋，領了助學紅包，腸胃暖暖、內心更是感動滿滿，期許自己也要發心，有能力、能機會，要將這份善意回饋出去。

(中時 )