金牛年春節將至，為表達對弱勢家庭的關懷，新北市中和區公所今（22日）、明（23日）兩日在區公所1樓大廳、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心3個據點同步發放6萬4000公斤的愛心米，讓弱勢家庭能夠提前感受過年氣氛及社會溫暖。

中和區長賴俊達表示，農曆新年即將到來，加上近期幾波寒流來襲，公所於春節前發放愛心米，一包白米代表一份溫暖的關懷與祝福。此次發放對象為中和區2020年10月31日前列冊低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活扶助家庭的民眾，對於經濟弱勢族群寒冬中送暖，讓受惠的9,300多戶弱勢家庭溫馨過好年。

新北市中和區公所今（22日）、明（23日）兩日發放愛心米助弱勢。（中和區公所提供）

中和區公所表示，符合資格者，於1月22日及23日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分攜帶通知單和身分證領取。如無法於活動期間到場者，25日至28日(上午8時至下午6時)可至區公所社會課補領。另提醒民眾領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。另外因領取之食米係政府公糧，不得轉售。為配合防疫政策，呼籲前來領米民眾務必全程配戴口罩，在各入口處配合量測體溫，落實防疫措施，以守護市民健康。

活動也結合中和區後備軍人、碧湖社區發展協會及莒西社區發展協會協助白米發放，海巡署金馬澎分署辦理人才召募、中和就業服務站提供求職諮詢、稅捐稽徵處中和分處輔導民眾申辦雲端發票載具及財政部北區國稅局中和稽徵所進行稅務宣導，共同參與關懷弱勢行動，打造幸福中和。

(中時 )