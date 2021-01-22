TP-Link宣布推出全新家用Wi-Fi 6 AX5400等級雙頻無線網路路由器Archer AX73，不僅為家庭使用者、中小型辦公室帶來勢不可擋Wi-Fi 6雙頻6串流無線網路，更導入全新具備東方禪意的外型設計，兼具大面積散熱實用功能。OneMesh能夠與其它支援此技術的機種共同構築、擴增網狀無線網路，HomeShield更提供更好的網路安全性與管理機制。

Archer AX73 Wi-Fi 6 AX5400支援最新一代無線網路標準802.11ax（Wi-Fi 6），分別於2.4GHz和5GHz頻段支援最高574Mbps與4804Mbps速度，雙頻均支援能夠讓多個客戶端降低傳輸延遲的OFDMA（正交頻分多工存取）與MU-MIMO（多使用者多輸入多輸出）技術，其中5GHz頻段更可發揮160MHz通道寬度優勢，提供足以傳輸多個8K視訊影像的頻寬，新一代筆記型電腦、智慧型手機均可享受高速傳輸優勢，追劇打Game都順暢。

2.4GHz提供雙空間串流，5GHz提供4空間串流，最高可同時連結約200個以上的設備，再搭配6支高增益全向天線與Beamforming（束波成型），將訊號覆蓋範圍極大化，更支援其它具備OneMesh的產品，能自在升級網狀無線網路。機身側邊USB 3.0連接埠導入Tuxera模組，強化外接NTFS檔案系統儲存裝置的讀取速度達90MB/s以上，有線網路更具備Link Aggregation（鏈路聚合），將2條LAN合併為1條2Gbps有線網路，提供NAS等儲存應用更高的讀寫效能。

Archer AX73採用全新外型設計，菱格幾何紋路除了增添東方禪意，同時具備高達167平方公分的散熱孔，為內部Broadcom（博通）高效能1.5GHz 3核心處理器與無線網路高功率FEM（前端模組）晶片帶來更好的散熱效果。機身前方提供多個LED指示燈，運作狀態一目了然，並支援時間排程於夜晚關閉。後方提供Gigabit等級1 WAN+4 LAN RJ45有線網路埠，以及Wi-Fi、WPS、LED等實體開關按鈕，不必進入管理介面即可快速操作相關功能。

TP-Link推出全新Archer AX73 Wi-Fi 6 AX5400雙頻無線路由器的機身前後設計。（TP-Link提供／黃慧雯台北傳真）

TP-Link與安全解決方案領導公司Avira合作，Archer AX73提供HomeShield進階安全網路防護功能，不僅能夠阻擋DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，亦可掃描智慧家庭IoT裝置，斷絕潛在威脅並保護個人隱私，自動封鎖惡意網頁。家長監護功能則可限制連網裝置閱覽網頁、線上服務類型，避免家人接觸到不適宜內容。

包含WPA3無線加密在內的上述多種功能與初始化安裝程序，可以透過Tether行動裝置應用程式完成佈署，讓使用者在數分鐘之內即可上線使用。Tether的管理功能支援iOS與Android設備，隨時可掌握家中網路狀態，支援QoS流量管理的同時更提供全方位的分析報告。

TP-Link Archer AX73 Wi-Fi 6 AX5400雙頻無線網路路由器，已於近日在台線上、實體通路上市，市價約新台幣3,999元，享有3年有限保固服務。Archer AX73於PPPoE/L2TP/PPTP等客戶端撥接模式均可提供900Mbps以上的效能，OpenVPN/PPTP等VPN伺服器亦可分別提供50Mbps和60Mbps以上的效能，輕鬆翻牆連結所需網路服務。

(科技)