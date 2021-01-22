美國前國務卿蓬佩奧在卸任後，在拜登就職的首日於個人推特上首次推文，其中僅留下短短的「1384天」，剛好是2024年總統大選的倒數計時，令外界聯想他的下一步計畫即是在2024年爭取共和黨內提名，問鼎下一屆總統大位。

1,384 days — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 21, 2021

雖然蓬佩奧在川普政府中一向是川普的忠臣，但也不遮掩其有爭取競選總統的企圖心。據《國會山莊》報指出，2020年大選過後不久，外界普遍認定拜登為大選贏家，蓬佩奧一度聲稱「到第二屆川普政府仍會有一個平順的交接」引起外界關注，之後才改口「不論是川普政府或拜登政府，美國都會順利地政權轉移」。

另外，在川普卸任前一周，多數白宮官員因不滿川普煽動川粉闖國會而主動請辭，也有人選擇與川普切割，保持距離並等待任滿後自動離職，唯有蓬佩奧在即將卸任前高調在推特上列舉過往政績，包括反制大陸打壓香港與台灣、替新疆維吾爾族發生，以及因應大陸數位極權，美國所推出的「乾淨網路」計畫。

不過，蓬佩奧在任國務卿期間屢有爭議，如蓬佩奧訪問以色列期間，以個人身分拍攝影影片，在共和黨全國代表大會上力挺川普，再次越線道德底線，違反了禁止聯邦官員以公職身份參與政治活動的相關聯邦法規；蓬佩奧11日赴「美國之音」總部演說時，記者維達庫斯瓦拉（Patsy Widakuswara）試圖向國務卿蓬佩奧提問有關川普的支持者滋擾國會事件，之後卻被調職，引起跨黨派國會議員砲轟。

(中時新聞網)