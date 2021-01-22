司法院院會通過涉外民事法律適用法，保障我國國民與本國法未承認同性婚姻的外國人，也可以成立婚姻關係，台灣正式以法律保障跨國同婚的制度。

但修法不涉及大陸地區，也就是如果同性伴侶另一方是大陸人，因涉及兩岸人民關係條例，仍然不允許，但是香港及澳門屬於類推涉外案件，適用修法的新規定。

不過，如果2個同性伴侶的本國都不承認同婚，例如日本人及韓國人，不能到台灣辦理同婚登記。

現行的涉外民事法律46條規定，婚姻的成立依各該當事人的本國法，但結婚之方法依當事人一方的本國法，導致台灣2019年5月24日同婚合法化後，如果同性伴侶另一半是外國人，且其國家不承認同婚，就無法同婚。

由於目前除了台灣外只有28個國家承認同婚，等於同性伴侶的另一半只能是28國家的人民，才能在台灣辦理同性婚姻，為了解決這些問題，司法院邀請各界代表及學者討論，並參考美國及英國等法律，修正涉外法律。

司法院院院會通過修法，明訂一方是我國國民，他方為本國法未承認同性婚姻的外國人，增訂該外國人可以依我國法律，辦理同性婚姻。

(中時 )