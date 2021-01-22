新北市中和區長賴俊達今（22日）上午親自拜訪南山福德宮與總幹事游輝文及廟方代表商討春節發財金發放事宜，廟方決議全力配合政府防疫政策，今年春節期間取消發財金發放。（中和區公所提供）

全台新冠肺炎疫情升溫，新北市中和區長賴俊達今（22日）上午親自拜訪南山福德宮與總幹事游輝文及廟方代表商討春節發財金發放事宜，廟方決議全力配合政府防疫政策，今年春節期間取消發財金發放。

賴俊達表示，烘爐地南山福德宮是北台灣指標性財神廟，也是目前北台灣規模最大、最有名的土地公廟之一，其中，最大特色正是求發財金錢母。

每年春節期間上山參拜求發財金的信眾絡繹不絶湧入烘爐地山區，今年因應中央流行疫情指揮中心指示大型集會易引發高度傳播風險，感謝南山福德宮共體時艱全力配合市府防疫政策，取消今年春節發財金發放活動，在防疫關鍵時刻，中和區長也再次呼籲轄內各寺廟團體加強春節期間參拜人流控管及滾動式調整宮廟活動配合防疫應變措施。

南山福德宮游總幹事表示，新年即將到來，宮廟走春參拜祈福人潮眾多，廟方全力配合新北市政府新春宮廟防疫措施，春節期間將進行人流管制、採單一出入口動線管制、需佩戴口罩、配合量測額溫及手部酒精消毒等防疫防護措施。

中和區公所呼籲，民眾避開新春連假人潮擁擠時段，建議於春節前後的平日時段上山參拜求好運，還可欣賞烘爐地山區陸續綻放的梅花、櫻花盛開美景。

(中時 )