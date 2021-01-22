牆上也都放著Mitchell & Ness品牌過往發展歷史的圖片。(M&N提供)

來自於美國費城的百年運動品牌「Mitchell & Ness」，以傳承經典運動賽事的精神，還原復古球衣深受全球球迷愛戴。迎接新春之時，Mitchell & Ness台灣總代理將台灣朋友熱愛的NBA系列，如同美國費城旗艦店的完整，在期間內齊全展售於台北東區，帶領球迷們重回運動賽史的傳奇時光。

Mitchell & Ness「Legends Are Forever(傳奇永續)」Pop-Up Store期間限定店，將有近50款以上的球衣、球褲款式，還有懷舊味十足的場上熱身外套、投籃練習衣，以及話題性十足的聯名系列商品等，甚至是復古元素濃厚的冬季外套、帽款毛帽，新版本的球員號碼Tee等都一一呈現，讓喜愛NBA的朋友們能至現場試穿體驗。

除此之外，更以店中店的概念邀請球迷購物網站Fanz.com進駐，展售許多也是運動鐵粉喜愛的商品，像是NBA絨毛公仔Bleacher Creatures、以女性出發的NBA服飾品牌QORE、以及球衣改造包包Looptworks、創意籃球Tachikara等，絕對是NBA狂粉在這寒冬中可前往取暖的好所在。

Mitchell & Ness台灣總代理與24B1聯手推出的「Legends Are Forever(傳奇永續)」Pop-Up Store期間限定店(台北市大安區敦化南路一段187巷67號1樓)，將於23日正式開幕，預計為期長達三個月，將在未來不定期推出聯名與話題性十足的商品活動。

22至24日期間只要穿著復古運動風格至24B1拍照打卡，分享至官方粉絲團活動貼文，就有機會獲得Mitchell & Ness提供的神秘小禮，活動詳情請至粉絲團查詢。此外，開幕期間全館消費滿 3,500 元，即獲得開幕好禮「Mitchell & Ness精緻球衣西裝套」乙個，數量有限送完為止。

(中時 )