部立桃園醫院群聚擴大，其中1人為國內最高齡病患案881，今年90多歲，因曾接觸案852護理師，曾被列為居家隔離對象，隔離期間因牙痛到長庚就醫，才被發現染疫。長庚醫院表示，病患就就醫路線均依防疫規範進行，檢查、治療過程中，所有工作人員全程皆依高規格防護著裝，環境也都依防疫規定全程消毒，請民眾不必驚慌。
案881為本國籍90多歲男子，長期臥床，今年1月上旬因其他疾病住院，1月11日採檢結果為陰性，1月11日至14日間由案852負責照護，1月15日出院後返家。因案852確診，男子1月16日開始被匡列為隔離對象，隔離期間因牙齒痛，經衛生局安排到長庚就醫，因發現有發燒、肺浸潤等情形，進行採檢後檢出陽性，今日確診新冠肺炎。
長庚醫院表示，男子1月20日於家中因牙痛及發燒，經衛生局安排搭乘檢疫救護車送至本院急診就醫。因男子也有發燒及肺部發炎情形，到本院急診戶外篩檢站通報採檢後，直接上負壓病房治療，1月21日PCR結果呈現陽性。
長庚醫院表示，男子從急診入院，整個移動的路線均依防疫規範進行。於本院檢查及治療過程中，所有工作人員全程皆依高規格防護著裝，相關環境也都依防疫規定全程消毒，請民眾不必驚慌。
(中時 )
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