高雄市民蔡東霖從一出生就因為缺氧，經診斷為「徐動型」腦性麻痺、合併癲癇症之重度腦麻多重障礙者，但東霖的父母毫不氣餒，在東霖的成長歷程中，始終以滿滿的愛與關懷，陪伴他走過每個階段，克服各項挑戰，更在東霖如願考上國立屏東大學後，蔡媽媽王淑萍不但全程陪讀，更和東霖一起搬入學校愛心宿舍，讓東霖得以順利展開期待已久的大學生涯。

高雄市長陳其邁特地於22日下午前往蔡東霖家中探視關懷他，肯定父母在每一段學習成長歷程給予東霖滿滿的愛，支持他勇敢克服障礙，活出精采人生。

陳其邁肯定東霖努力向學外，也感佩東霖父母一路辛苦的付出，更致贈由身心障礙團體製作的年節禮盒龍鳳酥及手工皂，期勉東霖未來能如願轉系成功，本著興趣發揮的優勢，盡己所學，成為AI科技輔具研發達人，幫助更多需要幫助的人。

重度腦麻蔡東霖沒有口語表達能力，平常以輪椅代步，手部無法握筆寫字，打字需使用特殊輔具鍵盤及洞洞板，以腳代手在平板打字，很多生活瑣事都需家人從旁協助，蔡媽媽為了陪伴東霖，辭去室內設計師工作，更為東霖製作適合的溝通輔具，讓東霖在求學路上能夠一路順遂。

東霖對科技及研發很有興趣，希望之後能夠轉系或輔修資訊學系，有朝一日能夠成為程式設計師，研發AI智能機器人、科技輔具等，幫助跟他一樣行動不便的身心障礙者。

東霖假日或寒暑假回到高雄，可申請身障喘息臨時暨短期服務，讓蔡媽媽可以紓解照顧壓力；或是將來自學校畢業後，社會局可協助連結補助家中無障礙環境改善，如扶手、防滑措施、門寬改善、衛浴設備等。

陳其邁表示，截至去年12月底，高雄市身障人口為14萬5110人，照顧身障朋友是市府的責任，也是讓市民安心的承諾，未來市府會更努力建構更友善的環境，讓身障者跟大家「沒有不同」，一樣能無障礙求學、投入職場發揮所長，自立生活，實現繽紛人生的夢想，扭轉人生。

(中時 )