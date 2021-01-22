大陸男星吳京原本是武術運動員，在1995年被香港名導袁和平看上他的好功夫，邀請他拍武打動作電影，他才成為演員，且他在2014年開始自導自演，電影《戰狼》1、2集都讓名氣大大提升，在2019年還登上大陸百大名人榜第1名；但近期網友發現吳京有趣的一面，他8年來出席各大活動宣傳照都用同一張，鐵粉一看秒認出「他的結婚照啊」。

近日微博有網友整理出一系列吳京受邀各活動的宣傳照，不禁笑說「一張照片可以用多久？怎麼2021年了吳京還是用這照片」；原來吳京從2014年起，參加各種活動都會看到他一張梳油頭、穿黑西裝，朝鏡頭伸出手的姿勢照，連日前吳京本人在微博宣傳「青年年貨節」，也還是同一張照片。

吳京當年的結婚照，一用就用了8年，在各大活動都能看到。(圖/ 摘自吳京微博)

2018年時他還PO照片自嘲，讓粉絲都笑歪。(圖/ 摘自吳京微博)

連其他男星都忍不住模仿，讓他哭笑不得。(圖/ 摘自吳京微博)

其實早在2018年，吳京就曾在微博PO出這張照片，並自嘲「聽說你們已經看膩了這一張，怎麼才能給點新鮮感，在線等」，當時就引起網友熱烈討論，還有不少人製作出各種P圖，讓所有人看了簡直笑翻；2020年男星張澤在路邊看到吳京的廣告，也擺出同樣姿勢，讓他開玩笑「有沒有人管管這野孩子」。

不過，一些鐵粉都知道這張照片，其實是吳京和謝楠2014年拍婚紗時的其中一張照，沒想到從此之後變成吳京最常見的宣傳照，一用就用了8年，紛紛笑說，「各種活動場合都有這張照的用武之地，毫不違和，估計可以讓吳京用一輩子」、「不得不說這個結婚照拍的太值了」、「真是一張照片走天下」、「吳京是我看過最絕的明星」。

(中時新聞網)