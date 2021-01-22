雖然前一戰輸給台北東園國小後就無緣晉級，不過南投新街國小此戰仍盡力比賽，小六的全錫安表現突出，單場3安、4打點，還敲出本屆富邦盃台灣12強少棒大賽第一支全壘打，助新街以7比1擊敗台東豐田國小，總教練紀俊麟看好全錫安有入選U12中華隊的潛力。

新街國小昨日敗給東園國小，今日比賽無關晉級，不過仍拿出拚鬥精神出賽，總教練紀俊麟說，「要比賽就要盡全力，是打球路上必須要有的態度。」可惜的是紀俊麟覺得小朋友沒有發揮平時水準，「以他們調整狀況應該不只這樣，緊湊比賽沒有失常機會，遇到關鍵比賽心理要有辦法克服，這樣心理才有辦法成長。」

此戰新街國小廖信棠完投6局僅被敲3支安打、失1分非自責分，另有3次三振，拿下勝投，打擊方面全錫安最出色，單場3支3且有三壘打、全壘打，紀俊麟也相當看好他，「他力量非常大，不過因為升五年級才開始打球，經驗還有些不足、容易緊張，若以後上場能更自在一點，有機會入選U12。」

這是全錫安生涯第2轟，上次在桃園盃敲出生涯首轟，這次相隔半年再有全壘打演出，「一打就知道會過牆，打出去的感覺很舒服。」全錫安球齡僅一年半，不過因為力量夠大，成長相當迅速，教練也有意培養他成為投手，全錫安球速快但不穩定，假如準度夠的話將會對整體戰力有很大幫助。

全錫安的偶像是中信兄弟林智勝，起源於在網路上看到他在2006年杜哈亞運對日本的冠軍戰敲出再見安打的影片，當時全錫安甚至還沒出生，「我想要打U12，因為想要穿中華隊的球衣。」

新街國小全錫安。（中華棒協提供）

新街國小廖信棠完投勝。（中華棒協提供）

台東豐田國小。（中華棒協提供）

(中時 )