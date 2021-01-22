近年中南台灣房市推案熱絡，全台十大代銷版圖位移，中南部代銷竄起，據數字科技591新建案調查，2020年十大代銷以海悅廣告以1,703億元居首，不過中高雄代銷上揚國際接案468億元排名全台第四，較前年第五名前進一名，台中代銷萬群地產接案335億元躋身第六。台中、高雄二大代銷除了手握各大品牌建商推案，也自購土地推案，蓄勢待發。

去年全台十大代銷中，代銷龍頭海悅、甲山林各有各有1,703億、1,289億的戈金大破千億接案量，分居前二名，其餘依序為新聯陽、上揚國際、漢華、萬群、創意家、甲桂林、新高創及信義，十大代銷的接案量均在220億元以上。

與2019年相較，包括北台灣重劃區大量接案的漢華行銷、深耕台中的萬群地產，以及以雙北市為主的創意家行銷等三家代銷業者，今年都擠身全台十大代銷。

值得注意的是，高雄及台中的代銷業者在全台建商接案的版圖也占有一席之地，對於投資興建也展現強大企圖心。高雄老牌代銷上揚國際在2019年、2020年都有超過450億元的接案量，去年上揚新案大案不少在高雄精華地段，同時透過旗下的清景麟建設在台南東區推出「清景麟巴克禮」，創下區域新高價，再來去年也在嘉義大手筆買地，今年預計在嘉南地區推200億元造鎮案。

此外，深根台中市場的萬群地產去年接案335億元，接案火力集中在首購產品，且多數為品牌建商大型推案，如麗寶機構的北區「微笑之心」、烏日「微笑世界」兩案合計總銷達百億元，富宇機構位於嶺東建功自辦重劃區的「富宇世界花園」總銷70億元等，因品牌及地理位置，吸引不少周邊園區買盤客層，據悉萬群地產已在台灣大道購地，未來也將推出自建自售案。

(工商 )