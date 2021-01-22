高雄老字號江浙菜館「祥鈺樓」也推出年菜外帶預訂。（柯宗緯攝）

高雄英迪格歡慶4週年慶，推出「大四喜」促銷，充滿年味。（柯宗緯攝）

鄧師傅年菜外帶夯，近來詢問度熱絡。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店迎春節，推出和服體驗配特色場景。（高雄翰品提供／柯宗緯高雄傳真）

國內疫情升溫，高雄飯店最近大場尾牙幾乎退訂，像是漢來飯店與去年同期砍半，而福華則改接小場次，甚至有企業總部特地南下辦尾牙。團圓宴方面各家業者影響不大，未出現退訂潮，倒是年菜外帶業績激增。

漢來美食指出，除夕圍爐僅有1桌客人改為外帶，漢來大飯店宴會廳接訂共110桌；巨蛋宴會廳則有130桌，較去年成長近10％。距離農曆年還有半個月，但因應中央若有群聚人數上限規定，將啟動「外帶得來速」。年菜已售出370組，上看500組，營收成長近1倍。

漢來美食表示，人氣鍋品鮑參翅養生雞今年的銷售目標是900鍋，目前已接單965鍋，而頂級代表鍋品、要價33,880元的乾隆一品鍋目標60鍋，目前也已售出58鍋，預計年節前可順利達標。蔬食的部份，每年都熱賣的佛跳牆，今年因漢來蔬食分店數減少2店，因此下修銷售目標至1300鍋(去年2000鍋)，至目前為止已接單802鍋，預計在2月初可達成銷售目標。

高雄福華飯店透露，尾牙以接小場6、7桌為主，桌距拉開來，部分全國性企業甚至將尾牙拉到南部來辦。另年菜外帶成長近2成，團圓宴包廂全滿、餐廳訂位8成滿。年菜外賣料理推出廣式及江浙料理風味，可以單點方式自行搭配豐盛佳餚，另特別針對小家庭推出不同人數需求的桌席年菜外帶。

高雄翰品酒店指出，不少大型公司行號取消尾牙宴，但陸續有小場遞補，以4到5桌居多。圍爐宴及娘家宴去年10月已額滿，年菜外帶今年狀況較去年同期成長1成，以單品年菜銷售較好，前三名為紅蟳米糕、烏魚子滿福盤冷盤、翰品招牌烤鴨，預計接近年節銷售業績會更好。

高雄國賓飯店今年主打「喝湯就送鍋」，凡購買闔家歡禮盒「羊肚菌花膠鮑魚雞燉翅」或「原鮑瑤柱雞燉翅」任一湯品，即可將「KOYO光洋陶器日本製精品陶鍋」免費帶回家。2月1日前預購外帶桌菜組合、單點菜色及闔家歡湯品禮盒，可享9折優惠。

名店「鄧師傅」選用台灣精品豬肉，來自雲林的「究好豬」令民眾吃得安心。團圓宴必備湯品，以精心熬製的老母雞湯做為湯底，再與各種珍貴食材做結合推出十大名湯，包含龍蝦鮑魚海皇鍋、鮑魚烏參佛跳牆、酸白菜白肉鍋、鮑魚黃金鯧米粉等。

鄧師傅還推象徵一團和氣的「蔥燒元蹄」、節節高升的「波本煙燻烤肋排」、牛轉乾坤的「川味牛三寶」、子孫滿堂的「蔥(火靠)鯽魚」、財源滾滾的「大四喜(瑤柱獅子頭)」等。

高雄老字號江浙菜館「祥鈺樓」也推出年菜外帶預訂，強調當日現做、現取，最慢可至除夕當日下午四點半提貨。除夕圍爐晚宴則分兩梯次，也有顧客提前小年夜或除夕中午吃年夜飯。

朕豪大酒店則主打8道年菜，有皇豪迎春報喜碟、石斛響螺燉土雞、蟲草花陳皮蒸龍蝦、極品鮑汁燴海參、XO醬燒龍虎斑、秘製醬燒和牛頰、臘味五穀糯米飯、宮廷棗皇椰汁糕，除套裝組合，也可以自由選擇喜愛的菜色單點外帶。

過年期間少不了打牌拚手氣，高雄英迪格歡慶4週年慶，推出「大四喜」促銷，充滿年味。緊扣「4」這個數字，祭出歷年來最優惠住房專案，4,400 元（未稅）起住房專案，贈送兩客早餐，館內餐飲的餐飲的 1,000 元抵用券。

(中時 )