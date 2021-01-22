部立桃園醫院群聚擴大，今日前進指揮所公告，禁止全院員工參加援外的會議及演講。指揮官王必勝表示，此舉並非禁止跨縣市移動，很多部桃的員工都住在外縣市，還是可以移動，此舉只是為了避免群聚。目前院內氣氛不錯，很多年輕員工都很熱血，指揮所也天天檢討排班，不讓大家過度疲勞。

桃園醫院今日原公告，全院員工禁止到外縣市及友院參與會議與演講，及停止院外支援業務，引起外界誤解為禁止跨縣市移動，後來修正為禁止參加院外會議及演講，避免誤會。王必勝表示，這是為了避免群聚，員工若需要去外縣市當然可以，很多員工本來就住在外縣市，現在持續上班中，當然會回家，不是住在「桃園國」，絕對沒有禁止去外縣市，而是不要他們去院外的會議和群聚。

王必勝表示，目前桃園醫院的氣氛蠻好，指揮中心給我們很多資源，也保障了員工的薪資和休假。很多員工提到上班很累，我們現在已經降載，很累的話就休息，很多年輕員工也都蠻熱血，以上班為榮，認為醫院有難，很多人在隔離，可以幫忙就幫忙。

前進指揮所每一天都在檢討部桃員工的排班，不讓大家過度疲勞，注意他們上幾天了，要不要休息等。王必勝表示，現在員工都是全套裝備上班，壓力比較大，該換人的時候就換人。

對於部桃的年終獎金，王必勝表示一定會足額發給大家，照理來說公務員的年終都是1.5個月，不過這一點還需要去確認。現在院內上班的人有變少一點，外界提供的物資太多需要整理 ，有些食物、飲料有賞味期限，吃不完也是浪費，他謝謝大家的好心，表示非常感動，並表示「可以了啦，心意都有收到」，自己吃了不少也會變胖。

(中時 )