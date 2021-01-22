全球獨家供應極紫外光(EUV)微影技術設備的半導體生產設備商艾司摩爾（ASML）去年第四季財報繳出好成績，2020年全年銷售額達140億歐元，其中45億歐元來自出售的31台EUV機台，全球晶圓代工龍頭台積電更在去年採購20多台設備，也因此取得先進製程領導者的地位。對此，也想發展先進製程的大陸晶圓代工龍頭中芯國際，目前遲遲無法拿到2年多前下的訂單，專家認為，陸企無法獲得這些設備，將難以追上台、韓、美國半導體產業，除非拜登政府願意放行。

ASML財報顯示，2020年Q4銷售額為43億歐元、獲利14億歐元，該季受惠於深紫外光(DUV)曝光機出貨以及系統升級等收入。ASML表示，ASML來自大陸營收比重12%，2020年Q3則是21%，至於2020年則是從前一年的12%增至18%。

全球各大半導體廠商持續發展先進製程，目前只有台積電、三星電子與英特爾有機會進入採用EUV機台的生產機會，加上SK海力士等記憶體大廠預計陸續導入EUV機台，相關應用下有望帶動供應商成長，台灣供應商包括光罩盒供應商家登、EUV設備模組代工廠帆宣，有望受惠。

ASML於2020年交貨31台EUV機台，較前一年成長5台，但受到華為禁令以及美國政府從中阻撓，沒有一台送往大陸，這使得大陸廠商只能升級次級半導體生產設備。

ASML執行長Peter Wennink指出，大陸半導體產業不太可能在拜登政府上台後，就獲得喘息機會，但大陸半導體累積的實力仍大幅落後台、韓以及美國業者，其他國家的產業已經累積超過40年的經驗，不太可能砸錢或是換個政府就可以輕易追上。

中芯國際找來前台積電前營運長蔣尚義，就是希望可以依靠其在半導體業界的人脈取得EUV機台。然而，美國商務部去年12月正式將中芯國際列入實體清單，以及適用於美國出口管制措施的產品與技術，須經美國商務部審核通過才能出貨。

這使得該公司10奈米以下製程研發與生產獲得極大困境，雖然中芯國際在28奈米製程產能應付客戶就已經足夠，但半導體公司若不能往先進製程發展，其獲利能力很難提升，中心國際為特殊製程需求的客戶也難以應付，就現在情況來看，ASML能否出貨更高階技術的機台給陸廠，仍取決於拜登政府是否放鬆管制。

(中時新聞網)