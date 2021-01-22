經典日劇《朝5晚9》改編自日本漫畫家相原實貴於週刊上的連載作品，劇情講述一位夢想到紐約工作的女主角，因為家人的堅持，被迫去參加相親活動，令人意外的是男主角竟然是個和尚！而這位職業不但是和尚，還是寺廟的繼承人，對女方一見鍾情，因而展開近乎於「騷擾」的追求攻勢。

對於飾演和尚，山下智久開玩笑地表示不想和男主角成為朋友，「因為不能喝酒，又要早睡早起，還有一百年不變的生活作息，超級規律，即便他是個好人」，剛接觸這個角色時，山下智久覺得這個人物很奇特，連原作漫畫的主角也是個怪咖，尤其對女生像似跟蹤狂的追求方式，甚至第二次見面就要娶對方為妻，他笑說：「這行為應該會被女孩列為黑名單吧。」並透露要獲得觀眾認同男主角不是一個變態，是他拍這部戲最難揣摩、花最多心思的部份。

戲中安排男女主角的初次見面，是石原聰美出席一場長老葬禮，因她突然腳麻，走幾步就撞倒桌子，桌上的香灰濺灑出來噴了山下智久滿臉跟頭髮，讓山下智久苦笑說：「這場戲真的是夠受罪了，而且香灰還有點燙！」石原聰美則說現場導演很有信心地她說：「我看好妳，這地方這麼大，妳就放開演。」聽完導演的鼓勵，卻讓石原聰美壓力更大。

男女主角受訪時，談起拍攝期間對彼此的印象，石原聰美笑說，3個月的合作期間，她看著山下智久穿白襪的動作，令她怦然心動，甚至形容這畫面很珍貴。但山下智久卻回應表示，「因為我是站著穿，如果有人突然襲擊的話，我可能會被嚇死！」毫無防備的狀態下其實讓他很不安。

拍攝期間，石原聰美的手藝讓山下智久都不禁讚「美食小天使」，她在現場包著手卷壽司一一分給大家享用，山下智久印象超深刻，直喊「我拿到的時候心裡顫抖了一下，這樣體貼又周到的成熟女性很有魅力」，還有一次石原聰美提早收工，和朋友相約去學蕎麥麵製作，隔天就帶著手做麵條給大家吃，山下智久事後評語，麵條很有勁道，超好吃的。

該劇每周六晚間6點在八大戲劇台播出。

(中時 )