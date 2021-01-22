標準足球場的長度大約105公尺，踢進96.01公尺遠的入球是什麼概念？英乙聯賽（英格蘭第4級聯賽）守門員湯姆金（Tom King）今天把球門球直接踢進對手大門，不僅幫助所屬的新港郡以1比1戰平切特南鎮，也以105碼（96.01公尺）刷新正式足球比賽最遠進球的金氏世界紀錄。

「太開心了！因為這不是我刻意要去做的事情。」湯姆金透過聲明表示，「這項紀錄肯定會被討論很久，我很驕傲，我的家人肯定也會很驕傲。」

其實湯姆金這腳的直線飛行距離並沒有96公尺遠，切特南鎮的門將葛瑞芬斯（Josh Griffiths）也要負些責任。當時比賽才開踢12分鐘，湯姆金從門前6碼處開球，一腳直接踢到對手門前約22碼、也就是罰球弧頂才落地，由於雙方球員都沒碰到球，葛瑞芬斯則過於大意，球反彈後竟然越過門將頭頂入網，成就了新的金氏世界紀錄。

原本最遠進球紀錄為100.5碼（91.9公尺），2013年11月2日由史托克城門將貝戈維奇（Asmir Begovic）對南安普頓的英超聯賽所創，如今紀錄在7年後改寫，湯姆金說，自己應該會發個訊息向貝戈維奇致意。

「不過我從沒想過自己能夠名列金氏世界紀錄，希望今年耶誕禮物能拿到一本，在上面看到自己的名字。希望這個紀錄可以保持很久不被打破，讓我可以跟孫子炫耀。」湯姆金說。

身高194公分的湯姆金目前25歲，從2019年加入新港郡就成為當家門神，也在同年11月獲得威爾斯國家隊徵召。新港郡去年9月曾在英格蘭聯賽盃爆冷3比1淘汰英冠隊伍沃特福德，本季英乙則在少賽兩場的情況下，僅以1分之差落後榜首劍橋聯隊，排名第2。

(中時 )