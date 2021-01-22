禮客集團與村里公益平台年初剛捐贈新北市共4320箱「村里平安箱」，因有感於新冠疫情影響導致社福機構募款更加困難，今（22）天透過立法委員洪孟楷再加碼捐贈50箱給天主教主顧修女會-泰山奇蹟之家，希望吸引其他企業一起幫助社福機構度過年關。

「村里平安箱」是「行動村里公益平台」從2014年開始針對邊緣戶有物資的需求，卻無法取得政府補助的困境，7年來已累計發出10萬箱平安箱，幫助1萬5000個邊緣家庭。「全家」超商也在去年加入，運用通路優勢，供民眾可以到店面直接申請及認購。

洪孟楷表示，泰山奇蹟之家是服務社區長輩的關懷據點，平均每個月服務350個家庭，提供居家服務、喘息服務、日間照顧及送餐服務，是第一線服務工作單，能更了解邊緣家庭的需求，將物資交給最需要的家庭使用，

行動村里公益平台執行長林攸信表示，目前已推出「村里平安箱2.0」，物資箱一次領取改為物資卡分次領取形式，部份有使用期限的物資可自己前往全家便利商店領取，讓受助民眾領取具彈性。

(中時 )