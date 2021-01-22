澳洲電信（Telstra）和愛立信（NASDAQ：ERIC）及高通技術公司共同合作，於今（22）日宣布成功達成5G商用網路單一用戶最高達5Gbps的 5G 下載速度，此次 5G NR 數據通話透過商用網路在黃金海岸 5G 創新中心實現。

這項全球首次使用智慧型手機外型的行動測試裝置、連接商用網路達成的紀錄，是澳洲電信持續投入的成果。澳洲電信不僅致力於為客戶不斷提升網路速度上限，也為即將進行的網路部署累積重要經驗。這項成就建立在先前於2020 年9月達成最高下載速度 4.2Gbps 紀錄的基礎之上，此里程碑將能為澳洲電信用戶帶來更卓越的網路效能體驗，並為擴大網路容量和功能奠定基礎。

上述三家企業採用愛立信無線系統針對毫米波的一體式基地台 Streetmacro 6701，創下了在即時網路上最高流通速率的新紀錄。該流通量是透過 NR 載波聚合（CA）技術聚合八個 100MHz n257 的毫米波，以及 LTE 載波聚合兩個 20MHz Band 7 的載波，在單一用戶使用總和為 840MHz 的頻譜中所達成的，為無線通訊的重大里程碑。而所使用的裝置為智慧型手機外型的行動測試裝置，搭載高通Snapdragon X60 5G 數據機及射頻系統，並配有第三代高通 QTM535 毫米波天線模組。

針對三方合作達成的成果，澳洲電信網路與資訊科技部門主管 Nikos Katinakis 表示很高興在部署 5G 並準備今年即將到來的毫米波頻譜競標時，能夠再次提升現有網路的最高速度。愛立信紐澳地區負責人 Emilio Romeo 表示自 2018 年達成世界首次 2Gbps LTE 技術的里程碑之後，愛立信一直與澳洲電信和高通一起持續創新，很期待能在2021 年讓澳洲民眾受惠於這次的進展成果。

高通技術公司資深副總裁暨4G/5G部門總經理 Durga Malladi 則表示能夠為毫米波重大的里程碑盡一份心力，達到 5 Gbps 的下載速度，高通深感榮幸。5G 毫米波能夠為消費者和企業實現更多新的使用案例，並讓現在的行動裝置受益於其更大的網路容量、數千兆位元的速度和低延遲的特性。高通也期待接下來能繼續與澳洲電信和愛立信密切合作，並在 2021 年，持續為推動澳洲的商用 5G 毫米波發展共同努力。

(科技)