受到新冠肺炎本土案例持續增加，許多企業紛紛取消大型尾牙活動，轉為小型部門餐敘，和億生活集團旗下「添好運」HOYII北車站店、松山車站店推出「米其林私廚宴」搶微型尾尾牙商機，標榜以多道精緻港點與獨特擺盤，滿足食饕需求。

添好運港點首度推出個人精緻套餐，提供專人位上餐的桌邊服務；HOYII台北車站店設置有12人獨立包廂，松山車站店設置有兩圓桌獨立包廂可容納12人，預訂包廂須提前5日預約，提供兩款私廚港點-金箔私廚港點，售價每位880元；好運私廚港點，售價每位680元，另加10％服務費，滿8人即可訂位最多12人，訂位再加碼，贈送頂級紅酒乙瓶價值980元，餐點內容多達10道，除了延續經典的港式好味道，主廚更嚴選台灣好食材如永齡農場的有機小松菜、西螺農會台南11號一等米，叉燒及油雞選用CAS認證台灣好豬、好雞，菇類則是採用新社農會的杏鮑菇、柳松菇，以及甜品選用大甲農會的芋頭製作的芋頭西米露、台南特選愛文芒果製作的楊枝甘露，完美呈現食材風味。

添好運松山車站店，並另推出平日、假日包場專案，平日上午11點到下午3點，30人以內包場專案價50,000元起，依各時段價位不同，以上皆含有投影機、投影螢幕，音響設備等。預訂包場服務須提前10日預約，並於一週前支付30％訂金；提供年末、開春聚餐，企業、工商團體會議選擇。

添好運商品禮券即日起擴大販售,民眾可直接至HOYII北車站店、台中JMall店購買，商品禮券一張面額1,000元，一次購買10張再送米其林港點雙人套餐券，價值1,152元。

(工商 )