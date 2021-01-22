台北101儘管一年幾近無國外觀光客狀態，但去年即早轉向本地客，也使得2020年珠寶腕表仍逆勢成長6至7％；101購物中心營運長朱麗文22日強調，2020年因為疫情，更著重本地客經營，會員數較2019年成長55％，相對填補國際觀光客缺口，本地客貢獻大幅成長27％，特別又以國際精品、珠寶腕表成長最多，預期2021年內需消費仍持續，全年目標上看10％成長。

朱麗文指出，全球疫情仍嚴峻，加上疫情邊境管制更嚴謹，台北101為迎新春將於大年初一到初三，重磅邀請台北市立國樂團、台北愛樂交響樂團接力演出，打造宛如維也納盛宴的新年音樂會，更獨家聯手Jean-Paul Hevin（JPH）咖啡廳推出期間限定的花園下午茶，強攻走春景點。此外，館內多家國際精品品牌推出新春限定限量的夢幻逸品，包括獨家登場的BOTTEGA VENETA快閃店，以俐落的三角形珠寶外盒現身，展示最新一季主打單品，攜手BMW館內1樓推出BMW Coffee Express展出，網站預約賞車兌換「BMW模型車」等。

看好春節消費商機，101即日起至2月16日推出全館刷卡享5%的有感回饋，更攜手館內16家國際精品品牌，推出指定日期「新春點數三倍送」活動，且因應防疫期間，101購物中心亦升級防疫規格，21日起關閉北方廣場大門、北方廣場吸菸區及連通君悅/世貿2樓空橋，且出入口量體溫等。

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