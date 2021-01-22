距離農曆春節僅剩不到三周的時間，企業也陸續發放年終獎金，此時正是投資大眾可善用額外收入，為新的一年進行理財規劃的好時機，建議民眾不妨撥用部分獎金來做投資規劃，近期也多家投信公司包括群益投信、日盛投信、安聯投信、復華投信等推出全系列基金或精選基金的定期定額終身0手續費和單筆申購手續費優惠活動，投資人不妨多加參考，讓資金能更有效的運用，並透過時間複利效果，慢慢養大資產，小錢滾出大效益。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，目前台股本益比約為19倍，相較過往高點的21.73倍，指數仍有創高機會。ECB 1/21宣布維持利率和量化寬鬆計畫不變，資金面寬鬆基調將支撐股市持續正向發展。再從技術面觀察，指數站上16000整數關卡，目前指數沿五日均線盤堅向上，各期均線呈多頭排列，月、季線往上墊高，多頭走勢未歇，加上融券張數仍在相對高點水位，台股有機會持續軋空行情。

林佳興指出，從電子趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵。5G技術快速發展下，Wi-Fi 6也成為新一代連接技術指標，預期Wi-Fi 6需求在2021年將出現倍數成長，相關企業可望迎接高速成長。

群益投信投資長李宏正表示，基金選擇方面，現階段中國和台灣表現值得關注，中國方面，從經濟驅動力來看，如果歐美疫情因為疫苗的推廣而得到控制，需求將顯著回升，這對中國出口將構成拉動作用。若從經濟結構來看，房地產市場將在調控中平穩運行，製造業投資成為驅動經濟增長的重要力量。雙循環經濟體的構建，消費水準將得到支持，經濟結構的調整和優化的機會更加明確，投資前景仍看好；台股方面，在低利環境料仍延續之下，市場資金仍相對充沛，台股方面除了受惠基本面復甦、資金面帶動外，在題材面上更不虞匱乏，台灣科技廠在全球主流科技趨勢如物聯網、電動車、5G通訊等相關供應鏈中皆不缺席，綜合上述條件，台股表現仍可期待。

(時報資訊)