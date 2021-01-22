李佳薇（右）和妹妹李佳歡感情非常好。（翻攝李佳薇IG）

李佳薇（右）和妹妹李佳歡感情非常好。（翻攝李佳薇IG）

李佳薇出道以來唱紅〈煎熬〉等歌，高亢嗓音受封「鐵肺女王」，未料去年被爆跨行房屋仲介、代銷建案，令人擔心經濟狀況；她22日透過經紀人坦言，受到疫情影響，去年演藝收入較往年少了三分之二、短收逾900萬，自白跨行房仲的新聞曝光前「真的好怕」：「我好怕被看不起，不知道人家會怎麼想，一個出道10年的藝人怎麼會去賣房子。」

李佳薇雖一開始很害怕，但隨即轉念，認為「自己想得到什麼才是最重要的，想別人永遠想不完」，從賣房過程中學習許多，也得到很大滿足感，於是她不僅接觸房仲業，還拜託妹妹李佳歡指導如何跨界YouTuber，「我從零開始做，因為沒錢請人家拍，所以強迫妹妹教我，後製也自己剪片，雖然成長很慢但很充實」。李佳薇感慨很多歌手過慣了被包護、被安排好的生活，「其實被安排好這件事很可怕，上台是一種滿足感，但下台後如何獲得人生的滿足感，也很重要」。

(中時 )